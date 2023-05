Coppa di Germania 2023 | il Lipsia travolge il Friburgo 1-5 e vola in finale

(Di martedì 2 maggio 2023) Si è giocata la prima semidi DFB Pokal. Vince ilche batte ilper 1-4 nella riproposizione delladello scorso anno. Partita dominata dai ragazzi di Rose che mantengono il controllo delle operazioni dal primo all’ultimo minuto non concedendo praticamente nulla al. 4 gol nei primi 45 minuti: Olmo al 13?, Henrichs al 14?, Szoboszlai al 37? e Nkunku al 45’+1?. Tutto chiuso? Non proprio, perché al minuto 58? Josko Gvardiol si fa espellere, con un rosso diretto, lasciando i suoi in 10. Prova a riaprirla poi il, con il gol di Gregoritsch, ma nonostante l’uomo in più, i padroni di casa non riescono a sfondare. Al minuto 98? è poi ancora Szoboszlai che trova la doppietta personale. Risultato1-5 e...

Gilloise - Anversa (Campionato belga) - ELEVEN SPORTS 20.45 Stoccarda - Eintracht (di) - SKY SPORT (canale 254) 21.00 Zona Serie A - DAZN Diretta Gol Serie A - SKY SPORT (canale 251) ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la semifinale di DFB Pokal -diFREIBURG - Martedì 2 maggio 2023 , alle ore 20:45 riflettori puntati su Friburgo - RB Lipsia , match ...L'ex giocatore del Meppen e allenatore della squadra femminile ha vinto campionato e... come ha dimostrato a Women's EURO con lala scorsa estate. Lo sapevi Il Wolfsburg ha raggiunto ...

Coppa di Germania, è il momento delle semifinali: stasera in campo Friburgo e Lipsia TUTTO mercato WEB

Il RB Lipsia trova la terza rete in casa del Friburgo. Al 37' Szoboszlai scambia con Olmo che gliela rende in area e l’ungherese non fallisce il 3-0 per i Tori Rossi. Primo gol in questa coppa di Germ ...Martedì 2 maggio andrà in scena il match tra Friburgo e Lipsia, valido per le semifinali di DFB Pokal: info partita e pronostico ...