Convocati Spezia | le scelta di Semplici per l’Atalanta

(Di martedì 2 maggio 2023) Idelloin vista della sfida contro: assenti Nzola, Holm e Zurkowski per LeonardoLoha reso noti iper la sfida contro. Per l’occasionenon potrà contare su Nzola, Holm e Zurkowski. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Zoet, Marchetti, Dragowski Difensori: Ampadu, Reca, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Bastoni, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot Attaccanti: Verde, Gyasi, Shomurodov, Krollis

di Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l'Atalanta affrontare loin casa Tramite il comunicato ufficiale, l'Atalanta ha diramato la listadi Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro lo ...Commenta per primo Sono 21 idi Gian Piero Gasperini in vista della sfida che domani vedrà l'Atalanta affrontare lo. Confermata l'assenza di Lookman e Okoli. Ecco l'elenco completo : Bernasconi, Boga, Demiral, de ......e magari alla Champions League dell' Atalanta proseguirà in quel di Bergamo per gli uomini di Gian Piero Gasperini chiamati a sfidare lo. Il tecnico della Dea ha diramato i...

Atalanta-Spezia, i convocati di Semplici Calcio Spezia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Domani la formazione allenata da Semplici sarà impegnata contro quella di Gasperini Sono 22 i convocati da Leonardo Semplici per l’Atalanta, ma quale sarà la formazione che potrebbe proporre il tecnic ...