Convocati Fiorentina | le scelte di Italiano

Portieri: Cerofilini, Terracciano, Vannucchi. Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Kayode, Martinez, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco,

Salernitana-Fiorentina, i convocati di Italiano: resta a casa Amrabat, torna Bonaventura Fiorentina.it

La Fiorentina domani scenderà a Salerno per prolungare il momento positivo. Da poco è uscita la lista dei convocati.Rientra Bonaventura, non c'è Amarabat: queste le novità in casa viola dove la Fiorentina ha ufficializzato l'elenco dei convocati in vista della gara a Salerno contro i ...