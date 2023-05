“Convivenza a rischio?” Ida Platano e Alessandro Vicinanza | voci di crisi sulla coppia di UeD

(Di martedì 2 maggio 2023) Ida, qualcosa non torna: al di là degli annunci tra lasembra esserci; non si sa fino a che punto siano ai ferri corti ma le parole di Ida sembrano trasparire un certo disagio. Una voce che, se confermata, ribalterebbe totalmente la notizia uscita nei giorni scorsi: quella di unadietro l’angolo. Una voglia che proprio Ida aveva palesato a Uomini e Donne Magazine dalla necessità di trovare un equilibro maggiore dopo lunghi mesi a fare da pendolari. Spiegava Ida: “Il nostro rapporto matura e cresce sempre di più, è un amore forte, diverso dalle altre storie che ho avuto anche per la distanza che ci divide. Ci vediamo ogni fine settimana ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrarmi pochi. Le intenzioni sono quelle di ...

Per chi vuole sentirsi più sicuro ed evitare questo, può rivolgersi all' asilo per cani e ... Lae la soluzione di un problema richiedono superiorità da parte dell'umano , quindi ......- senza difese - ad occuparsi di chi non può stare alle regole di una normalequando ...- che non posseggono capacità di controllo della violenza e sono esposti costantemente al. Sono ...... quando la conflittualità è molto intensa e pervasiva ilche si corre è che i minori ne ... al tenore di vita goduto dai figli in costanza dicon entrambi i genitori, ai tempi di ...

Siamo noi: convivenza tra uomo e animali - Ufficio Stampa TV2000

«Ho lasciato mio marito per un giovane collega, sono passati trent’anni e non so se lo rifarei», scrive una donna a Gramellini. Che risponde: «Pesa il ricordo di un’emozione» ...La contaminazione ambientale dei metalli pesanti e gli effetti che ha sulla salute degli abitanti di Cerro de Pasco, in Perù, nelle foto di Stefano Sbrulli ...