Controlli sul reddito di cittadinanza | scoperti altri 30 furbetti | l’ammontare è 210mila euro

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 maggio 2023) I militari del Comando Provinciale di Lucca, in collaborazione con gli uffici dell’Inps, hanno effettuato una serie d’interventi nei confronti di percettori delal fine di verificarne la regolarità, segnalando all’autorità giudiziaria 30 persone per aver illecitamente percepito tale beneficio economico per un ammontare complessivo di circa 210.000. L’analisi effettuata incrociando le banche dati, ha consentito di constatare numerose irregolarità nei confronti di beneficiari che hanno omesso di dichiarare disponibilità economiche emergenti da vincite al gioco on-line, ovvero in una situazione la percezione didi impresa da un soggetto del nucleo familiare, o ancora la comunicazione delle informazioni circa lo stato di detenzione domiciliare e condanne intervenute nei 10 anni precedenti ...