Concorso Istituto Superiore Di Sanità | 1 Direttore Centro

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 2 maggio 2023)DiSi rende noto che l’Diha indetto unpubblico per la copertura di 1 posti a tempo determinato nel profilo didelNazionale per la sicurezza delle acque.Diper 1 posti diSi rende noto che sul sito internet dell’di sanita’: www.iss.it alla sezione «Bandi di» e’ pubblicato l’avviso della procedura selettiva pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo ...