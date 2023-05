Concorso ATA 24 mesi | domande nulle ed esclusione Anche sanzioni penali per dichiarazioni mendaci e attestati falsi

(Di martedì 2 maggio 2023) Gli aspiranti ATA hanno tempo fino alle 23,59 del 18 maggio 2023 per presentare domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ATA 24. Le graduatorie sono utili per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze al 30 giugno e 31 agosto nell'anno scolastico 2023/24. Hanno acceso a tali graduatorie gli aspiranti che hanno maturato 24, ovvero 23e 16 gironi di servizio nelle scuole statali. L'articolo .

COME INSERIRE IL SERVIZIO MILITARE O CIVILE NELLA DOMANDA ATA 24 MESI O TITOLI DI SERVIZIO A CAVALLO TRA DUE ANNI SCOLASTICI Come indicato dal Ministero dell'istruzione nelle FAQ sul concorso ATA 24 ...