Concertone | il contraddittorio serve solo a tappare la bocca di chi è fuori dal coro

(Di martedì 2 maggio 2023) di Carmelo Sant’Angelo Ben nove ore ad arringare la folla, ad incitare i giovani a non abbassare la testa, a spronarli per lottare nella difesa dei propri diritti, a non subire ricatti e non accettare compromessi nei luoghi di lavoro, ad esaltare la forza e la bellezza delle norme costituzionali, ad inventare persino “nuovi diritti” raccogliendo i suggerimenti da casa e, poi, sul finale: “scusate abbiamo scherzato”. È quello che è successo sul palco del 1° maggio dove i conduttori scelgono di prendere le distanze dalle parole di buon senso pronunciate dal fisico Carlo Rovelli contro la guerra e coloro che la alimentano. Ovviamente Ambra Angiolini e Biggio ripetono ciò che i ventriloqui, lontani dalle quinte, hanno dettato. Ma ciò non alleggerisce le loro responsabilità perché hanno preferito calpestare la loro dignità – forse per non inimicarsi i dirigenti Rai e i vertici politici? Per ...