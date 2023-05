Concertone | Crosetto dà dell’incompetente a Ravelli | una gravissima presa di posizione

(Di martedì 2 maggio 2023) L’arrogante risposta del Ministro della guerra Guidoal noto scienziato Carlo Rovelli costituisce, con ogni evidenza, l’ennesima dimostrazione del carattere profondamente autoritario ed antidemocratico di questo governo.ha tentato di zittire Rovelli accusandolo di incompetenza (“non sa di cosa parla, torni a fare il fisico”) il che indurrebbe a sacrosante interminabili risate se non si trattasse didie che merita una risposta precisa e contundente. Lasciamo pure stare il fatto cheparla a nome di una congrega di politici oscenamente incompetenti dei quali ogni giorno che Dio manda in terra ci offre incomparabili esemplari di imprese davvero incredibili, dall’incapacità di spendere i miliardi del Pnrr alle grottesche campagne ...

...del fisico Carlo Rovelli al ministro della difesa Guido, definito un "piazzista di strumenti di guerra": la politica è ormai un rumore di fondo, coperto dalle alte note del. Non è ......(anche al netto del folle attacco kamikaze del fisico Rovelli al ministro della difesa); ... Dire che siano stati gli spettatori a fare questo, nel 2023, è una frase meno demagogica ...Leggi anche Cosa ha detto Carlo Rovelli aldel primo maggio: la polemica sue le armi e le scuse di Ambra Carlo Rovelli usa la fisica quantistica per tutto, una vera e propria ...

Concertone, Crosetto replica a Rovelli: “Io piazzista di strumenti di morte Non sa cosa faccio per la… Il Fatto Quotidiano

Il ministro della difesa risponde alle accuse del fisico Carlo Rovelli, che al Concertone del primo maggio lo aveva attaccato. "Io lavoro per la pace, lo invito a pranzo così mi conoscerà..." ...Carlo Rovelli è nato a Verona il 3 maggio 1956. E’ un fisico e saggista italiano, specializzato in fisica teorica. Ha lavorato in Italia e negli Stati Uniti e attualmente insegna ...