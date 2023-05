Concerto Primo Maggio | la bestemmia in diretta passata inosservata | il video

E ancora: "Justeat è lo sponsor deldelmaggio, sembra una barzelletta". Peraltro, non è piaciuta neanche l'idea di avere l'Eni tra i finanziatori, visto il vento "green" che spira a ..."Lo - Fi For U" , prodotto da Shune ebrano del rapper dopo un silenzio durato più di un anno ... Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuopreferito è raggiungibile con i ...Just Eat tra gli sponsor per ildelmaggio 'Chi ha la gestione' dell'evento 'lavora in modo autonomo rispetto a Cgil, Cisl e Uil' e comunque l'azienda di delivery 'applica un contratto di lavoro' a differenza di ...

Concerto primo maggio, le scuse di Ambra ai tifosi della Lazio dopo la gaffe - Il video Open

Ambra, capitano mio capitano. E, sì, lo scriviamo così, con la "o" finale perché ad autorizzarci è lei stessa, dal palco del concerto del Primo Maggio. L'attrice e… Leggi ...(Adnkronos) – “Ieri, al Concertone”, con le parole del fisico Rovelli sul palco del primo maggio “non si è scritta una bella pagina”. “E lo dico, pur avendo sempre guardato con attenzione alla vita de ...