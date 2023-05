Con sole verdure preparo le mie croccole in 5 minuti! 140 Kcal e piacciono a grandi e piccini

Leggi su donnaup

(Di martedì 2 maggio 2023) Lesono delle meravigliose polpette di verdura, leggere, delicate. Cuociono in forno, sono dietetiche e apportano solo 140 calorie a porzione, a fronte di un pieno di vitamine e minerali, fibre e ovviamente, di gusto! Adatte a chi è sempre attenta alla linea e vuole mantenere il peso forma, piaceranno anche alle più golose, ne siamo certe! Facilissime da preparare sono una ricetta risolutrice per la cena, anche dei più piccoli. Già perché, proprio loro solitamente più restii a consumare ortaggi, verranno attratti dal loro aspetto invitante e colorato e si faranno convincere all’assaggio, per poi chiedere il bis! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! Lecon: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: carote, 2 zucchine, 1 patate, 150 g farina, 2 ...