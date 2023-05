Con la motosega sugli spalti allo stadio | spacca tutto e minaccia Poi l' incendio | terrore puro | Video

(Di martedì 2 maggio 2023) Letteralmente un pazzo. Quello che, armato di, ha scatenato il caossabato scorso nel match dei quarti della Champions League africana tra Esperance Sportive de Tunis e JS Kabylie, terminato per 1-1. Sono state scene di pura follia, quelle che si sono vistea Tunisi, immagini di una violenza inaudita commesse dall'uomo durante il match: con l'arma tra le mani, come si può vedere suivirali che circolano sul web, l'uomo hatoto i presenti e scatenato il panico mentre tra i gradoni divampano anche alcune fiamme di un. È succedealla fine del primo tempo, con l'inizio della ripresa che è stato posticipato di quasi un'ora a causa ...

A cavallo dei due tempi di Esperance Tunisi - Kabylie sono scoppiati dei disordinistriscione dati alle fiamme e addirittura unaper aprire ...I fan del Diavolopresenti in fiera potranno conquistare una copia di Chainsaw Man 12 , ... Il numero 12 sarà disponibile ancheuna preziosa cover variant. Per i lettori che invece ...Saranno presenti quattro slot per le armi,uno in ogni mano e due sulla schiena del nostro mech ... Questi possono includere un lanciatore di bombe a grappolo, unao una lama a impulsi, ...

Violenti incidenti a Tunisi: tifoso con una motosega spacca tutto e ... Sport Fanpage

Se pensavate di averle viste tutte, le scene folli che arrivano dalla Tunisia superano di gran lunga “le aspettative”.Durante una partita di Champions League africana i tifosi hanno tentato di superare le barriere in un modo alquanto violento ...