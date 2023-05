Con la matematica ha litigato Cuneo fiscale | Renzi attacca Meloni

(Di martedì 2 maggio 2023) Attacco frontale tra. Il segretario di Italia Viva difende le misure economiche messe in campo quando era al governo. E accusa il premierdi mentire quando sostiene che il recente decreto lavoro ha consentito il maggior taglio delle tasse degli ultimi anni, «Il tempo ci sta dando ragione anche sulle tasse. Ieriha voluto esagerare. Felice per aver tagliato di 4 miliardi le tasse, si è lanciata in una spericolata affermazione: abbiamo fatto il più grande taglio di tasse degli ultimi decenni. È un'affermazione palesemente falsa». Così il leader di Italia Viva, Matteo, nella sua E news. «Gliel'abbiamo fatto notare sui social immediatamente ma questo non ha impedito che tutti i tg riportassero la frase sul più grande taglio di tasse degli ultimi decenni. ...

Meloni non ha litigato solola politica: ha litigato prima di tuttola". Nella sua lettera digitale, Renzi ritorna ancora una volta sulla questione dello stadio Artemio Franchi,

