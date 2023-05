Con il Decreto Lavoro buste paga più pesanti per i redditi bassi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo taglio del cuneo fiscale, per la parte contributiva, con aumenti in bustadagli 80 ai 100 euro mensili fino a dicembre per ifino a 35 mila euro annui, incentivi per le assunzioni di giovani, contratti a termine che potranno durare fino a 24 mesi, superamento del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione. Sono alcune delle novità contenute nelvarato dal Consiglio dei Ministri che si è riunito l'1 maggio a Palazzo Chigi. Dal Cdm via libera anche a un ddl sul, che prevede tra l'altro nuove norme contro il caporalato e un contributo per l'assunzione di persone disabili.Con ilsi innalza dal 2 al 6 per cento l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i ...