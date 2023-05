Comunicazione e verità in Ucraina La storia si ripete come tragedia

Leggi su formiche

(Di martedì 2 maggio 2023) Se non fosse stato per un giovane eroico giornalista gallese, Gareth Jones (1905-1935), il mondo non avrebbe mai saputo, negli anni Trenta del secolo scorso, del genocidio per fame (Holodomor) provocato da Josif Stalin (1878-1953) intramite la requisizione di tutto il grano colà prodotto. La decisione del dittatore sovietico era funzionale a due obiettivi: fiaccare l’opposizione dei contadini alla collettivizzazione forzata introdotta, nell’Urss, dopo la mini-apertura al mercato voluta da Vladimir Ilic Lenin (1870-1924) con il varo della Nep (Nuova politica economica); finanziare, attraverso la vendita, all’Occidente, dei raccolti agricoli ucraini, i programmi di industrializzazione pesante previsti dai piani quinquennali del Cremlino. Risultato della confisca alimentare: un’ecatombe nella nazione già definita granaio d’Europa. Gli storici oscillano da un ...