Come riconoscere una relazione tossica e proteggerti

(Di martedì 2 maggio 2023) Le relazioni dovrebbero essere fonte di felicità, amore e sostegno reciproco, ma purtroppo non tutte le relazioni sono sane e positive. Alcune relazioni possono diventare tossiche, causando danni emotivi e mentali a entrambi i partner coinvolti. Mauna? Esploriamo insieme i segnali di allarme e le dinamiche negative che possono indicare unadi questo tipo, in modo che tu possae prendere decisioni consapevoli per il tuo benessere. ComunicazioneLa comunicazione è un elemento chiave in qualsiasi. Se la comunicazione con il tuo partner è costantemente tesa, caratterizzata da urla, insulti, sarcasmo o disprezzo, potrebbe essere un segnale di una...