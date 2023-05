come farsi finanziare il proprio film dalla produzione cinematografica Netflix

Leggi su citypescara

(Di martedì 2 maggio 2023) Se hai già un’idea in fase di sviluppo o un progetto completato, puoi farlo valutare tramite agenzie editoriali, produttori, legali, responsabili o dirigenti del settore, con cuiha rapporti professionali preesistenti.dispone di un team interno di direttori creativi e buyer di contenuti che ricevono nuove proposte per i contenuti. Inoltre,si avvale di rapporti con la community creativa e con procacciatori di talenti che propongono nuovi soggetti per i progetti, acquisti di opere complete presso festival cinematografici o altri eventi di settore e idee del team interno con conseguente impiego di professionisti creativi per svilupparle ulteriormente. Quindi, se hai un’idea o un progetto in fase di sviluppo, ti consigliamo di cercare un’agenzia editoriale, un produttore o un rappresentante legale nel settore ...