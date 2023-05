Col Terzo polo in malora | l’alternativa a Peppone e Don Camillo è quella liberale

Leggi su linkiesta

(Di martedì 2 maggio 2023) Anche quest’anno abbiamo smaltito la sbornia della religione civile del 25 aprile e della sua sublimazione liturgica del concertone. Sono convinto che la gran parte degli italiani non ne possa più di questo modo di interpretare ricorrenze che, nello spirito originario, richiederebbero altre modalità e altro spirito. Giornate che dovrebbero essere di festa, sono state trasformate in giornate di lotta. Ricorrenze che dovrebbero essere per, sono state trasformate in ricorrenze contro. Rabbia e rancore hanno preso il sopravvento su gioia e solennità. Com’è stato possibile tutto ciò? Per rispondere a questa domanda, bisogna andare indietro nel tempo, fino alla nascita della Repubblica. L’Italia rappresentava allora un unicum mondiale, l’unico paese spaccato in due, a livello politico e civile, tra sostenitori del blocco americano e sostenitori del blocco sovietico. Palmiro Togliatti, ...