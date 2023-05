(Di martedì 2 maggio 2023)regala uno scatto da restare a bocca aperta. Su Instagram ripercorre per immagini il suo aprile, postando foto dei soggiorni a Napoli e a Maiorca, dei momenti in famiglia a Torino e dei pranzi al sole. Ben nascosta tra le altre foto si nasconde una “sorpresa”: quella dell’ex calciatore tuttodisteso a prendere il sole. Un fisico tonico e aitante quello del 37enneche, nonostante abbia abbandonato la vita da calciatore, non si è certo lasciato andare. Un corpo perfetto e scolpito il suo, con le braccia muscolose decorate da tanti tatuaggi in stile maori. Nello scatto social sfoggia il lato B mentre prende la tintarella come mamma l’ha fatto, prono sull’asciugamano mentre il sole gli bacia la pelle. Un’immagine che lascia a bocca aperta, e che mette d’accordo ...

regala uno scatto da restare a bocca aperta. Su Instagram ripercorre per immagini il suo aprile, postando foto dei soggiorni a Napoli e a Maiorca, dei momenti in famiglia a Torino e ...Ancora agitazione su, stavolta non per quello che ha detto o scritto ma per come il 'Principino' si è mostrato su Instagram. In una foto delle sue vacanze alle Baleari, l'ex centrocampista della Juventus ...... Delfiore Laura, Franco Giuseppe, Gioannini Luciana, Gullino Enrico, Luciano Lia,... Grosso Roberto, Lal Devi, Malan Franca, Marengo Fiorella, Miretti Romina, Mondino, Morone Elisa, ...

Claudio Marchisio completamente nudo sulla spiaggia TGCOM

Intervenuto ai microfoni di New Sound Level, nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli, sono intervenuti Claudio Anellucci e Valerio Antonini, tifoso laziale, CEO di Quanton e ...Claudio Marchisio Instagram, il calciatore ha sorpreso i fan dopo l'ultimo post: cosa ha voluto esprimere attraverso quella foto