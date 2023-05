Claudia Motta si è ritirata da L’Isola dei Famosi | il comunicato

Ecco chi è Isola dei Famosi, incidente per: portata via dai soccorritori. Paura per la naufraga, cosa è successo La contesa del cibo Nel daytime di questo pomeriggio, Christopher Leoni, ...... Giorgio Floridi, Elena Nicola, Pasquale Lacagnina, Manuela Irma Rotondo, Tarcisio Pierino, ... Toneva Rossitza Gueorguieva, Mazziotti Di Celso Silvio, Oberti Irma Maria, Cenci, Caputo ...Paura per durante . La modella è scivolata su uno scoglio sbattendo il braccio contro la roccia ed è stato necessario per lei l'intervento dei medico. A soccorrerla subito è stato Fabio Ricci dei ...

Claudia Motta scivola sugli scogli all'Isola: dopo i soccorsi, lascia Playa Tosta con i medici Fanpage.it

Questa sera a L’Isola dei Famosi ci sono stati degli aggiornamenti sulle condizioni di Claudia Motta. il comunicato ufficiale Il daytime di ieri de L’Isola dei Famosi ci ha raccontato delle condizioni ...Primo infortunio all'Isola dei Famosi e primo ritiro. La modella Claudia Motta nei giorni scorsi è caduta su uno scoglio ferendosi e lunedì sera, durante la diretta del 2 ...