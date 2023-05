Clamoroso | Messi sospeso dal Psg | dove hanno beccato la Pulce

(Di martedì 2 maggio 2023) Lionelè statodue settimane dal Psg. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'argentino si sarebbe recato in Arabia Saudita per due giorni sprovvisto di autorizzazione da parte del club che è intervenuto con una punizione esemplare. In queste due settimane, l'argentino non potrà allenarsi e non percepirà stipendio.salterà quindi le prossime due partite di campionato, domenica a Troyes e contro l'Ajaccio il 13 maggio. Potrebbe tornare in occasione del match contro l'Auxerre il 21 maggio. Resta dunque altissima la tensione tra le mura del Psg. I parigini infatti rischiano grosso in campionato. Dopo l'ultimo k.o., il Marsiglia è dietro a soli 5 punti e di fatto l'Om crede nella grande impresa di recuperare lo svantaggio sul Psg. La squadra si è spenta dopo l'eliminazione dalla Champions e le ultime prestazioni di ...

