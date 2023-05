Clamoroso al PSG | sospensione per Messi! Si va verso l’addio

Leggi su rompipallone

(Di martedì 2 maggio 2023) Questa stagione sarà ricordata come la stagione nella quale Leo Messi ha conquistato il Mondiale in Qatar con la sua Argentina, il primo campionato del mondo in bacheca per il sette volte Pallone d’Oro argentino. Ma se da un lato si è tolto una grande soddisfazione con la sua Nazionale, non si può dire la stessa cosa con il club. Il PSG non ha vissuto una stagione da protagonista. Il primo posto in campionato pare oramai cosa fatta, ma l’uscita agli ottavi di finale di Champions League non ha di certo accontentato la proprietà dopo le faraoniche campagne acquisti degli ultimi anni. Messi sospeso dal PSG: cosa è accaduto nelle ultime ore Secondo quanto riferito da RMC Sport, il PSG avrebbe sospeso il fuoriclasse argentino per due settimane, con effetto immediato. Le motivazioni sarebbero da ricondurre alla sua trasferta non autorizzata in Arabia Saudita. Dopo questo provvedimento è ...