Civitavecchia | in crociera con la fidanzata le chiede di sposarlo e poco dopo muore

(Di martedì 2 maggio 2023) 'Sono arrivati in forte ritardo', hanno commentato come si legge su Tgcom24. L'uomo si sarebbe sentito male intorno alle 6.20 mentre era a letto con la compagna e il figlio. La donna ha subito ...

: incon la fidanzata le chiede di sposarlo e poco dopo muore - La proposta di matrimonio a bordo della nave doveva essere l'inizio del coronamento di un sogno d'amore e la ...... quando Silvio davanti ai passeggeri della nave e con la complicità dello staff della, ha ... La nave da crociere è rientrata lunedì primo maggio nel porto di: la salma di Silvio ...Silvio Maisti morto durante un viaggio inPoco dopo aver fatto la sua proposta di ...ritardo dei soccorsi Erano da poco trascorse le 6 e la nave stava per attraccare al porto di,...

Civitavecchia, 35enne in crociera chiede la mano alla compagna e dopo poco muore TGCOM

La proposta di matrimonio alla compagna Valentina e poi la tragedia. E’ quanto successo a Silvio, morto pochi giorni fa mentre era in crociera nel mar Mediterraneo con la compagna e con alcuni familia ...Sono iniziate questa mattina all’alba le operazioni di sbarco dei 168 migranti, di origini siriane ed egiziane, in maggior parte bambini e uomini. Per le operazioni di sbarco, presso il porto di Civit ...