Cinema | David Speciale a Enrico Vanzina

Cinema, David di Donatello a Enrico Vanzina Il Tirreno

Il regista riceverà il David Speciale 2023 nel corso della 68esima edizione dei Premi: "Autore di più di cento sceneggiature che fissano indelebilmente il senso di un’epoca senza temere il pop" ...(Adnkronos) - Enrico Vanzina riceverà il David Speciale 2023 nel corso della 68esima edizione dei Premi David di Donatello. Lo annuncia Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia ...