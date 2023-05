(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) –riceverà il2023 nel corso della 68esima edizione dei Premidi Donatello. Lo annuncia Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia delItaliano – premidi Donatello, in accordo il consiglio direttivo composto da Francesco Giambrone, Francesco Rutelli, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 10 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta in prima serata su Rai 1 dagli studi Cinecittà@Lumina di Roma, con la conduzione di Carlo Conti affiancato da Matilde Gioli. “Con il padre Steno ha firmato il cult ‘Febbre ...

Cinema, David Speciale a Enrico Vanzina Adnkronos

Cult coomedy screenwriter, producer and director Enrico Vanzina is to get a special David di Donatello award for his career achievement at the 68th edition of the Italian Oscars on May 10, Italian Cin ...