Cina e Russia danno l’assalto al dollaro | ma non lo scalzano

(Di martedì 2 maggio 2023) I due maggiori paesi autocratici, lae la, come risposta... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La risoluzione precedente - Il 26 febbraio il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha votato una risoluzione che deplorava l'invasione russa dell' Ucraina : laaveva posto il veto ma la, ...Modi si costruisce uno spazio da mediatore trae Ucraina Razzismo cinese. Gli indiani ... dicono le previsioni demografiche, l'India sarà il paese più popoloso al mondo, superando la, che ...Nonostante la condanna verso lanon sia il tema centrale della risoluzione, il fatto che lal'abbia sostenuta, e concordato con il linguaggio usato, è un dato tutt'altro che secondario e ...

“Mosca ha aggredito l’Ucraina”: il caso del voto della Cina all’Onu Il Fatto Quotidiano

Il fronte di conflitto con gli Stati Uniti si sviluppa anche finanziariamente. Putin e Xi immaginano un nuovo "blocco" economico per detronizzare la moneta statunitense e bipolarizzare l'economia mond ...26 aprile. Nel giorno in cui il presidente cinese Xi Jinping e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky parlano al telefono per la prima – attesissima – volta, la Cina vota a favore di una risoluzione del ...