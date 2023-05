Cina e India condannano l' aggressione russa in Ucraina

Per la prima volta dall'invasione russa dell'Ucraina,hanno votato a favore di una risoluzione delle Nazioni Unite in cui si identifica e condanna Mosca come aggressore. Il via libera del testo - approvato la scorsa settimana con 122 voti ..., finora contrarie a condannare Mosca per l'invasione dell'Ucraina, hanno votato una risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu relativa ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'..., finora contrarie a condannare Mosca per l'invasione dell'Ucraina, hanno votato una risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu relativa ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'...

Ucraina, Cina e India riconoscono "l'aggressione russa" all'Onu RaiNews

Cina e India hanno votato la risoluzione dell’Onu con riferimento alla “aggressione” della Russia contro l’Ucraina. La risoluzione è intitolata ‘Cooperation between the United Nations and the Council ...È di 2 morti e 40 feriti, tra cui 5 bambini, il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Pavlohrad, nell'oblast di Dnipro. Secondo gli Usa l'offensiva di Mosca ...