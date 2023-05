(Di martedì 2 maggio 2023) Brembo di Dalmine. E’ volata via, in una mattinata uggiosa. Aperta con un cielo plumbeo, ma che, ben presto, ha lasciato spazio a dei timidi raggi sole. Quasi a volerla salutare. Lei,Ferrari, che il sole ce l’aveva stampato sul volto con quel suo sorriso luminoso, che l’accompagnava in qualunque posto andasse. Lei che il sole se lo portava dentro e fuori, che lo faceva sentire addosso, sulla pelle, a chiunque le stesse vicino. E poco importa se qualcuno ha imparato a conoscerla perché moglie di Mirko, il maresciallo in pensione dopo una vita nelle fila delle guardie particolari giurate. In tanti, infatti, e presto, dopo averla avvicinata e conosciuta, lei che stava sempre un passo indietro, hanno consapevolmente preso a ignorare bonariamente lui, per lasciare spazio a lei. Lei che,, sapeva attrarre e affascinare ...

Chiatti è bella, molto bella, è nata in Umbria e vieta persino al marito di fare le ...mi spiegate per quale motivo il concerto nella giornata dedicata al lavoro dovrebbe partire con Bella...... ringraziando tutti i presenti, citando anche l'ARCI, ricordandoSeghettini - partigiana ... La Corale ha eseguito canti partigiani e non solo "Bella", intonata pure dalla Banda dopo l'Inno di ...... come e quando nasce la tua passione per i bijoux e per gli accessori più in generale "Giulia,... Le Monde des Bijoux, Marlon Firenze, Alisei Milano,De Santis di Bijoux Espresso, Lebole ...

Ciao Laura, anima bella. Nell’addio l’ultimo gesto di estrema generosità BergamoNews.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...