Chris Jericho sarà la star di Country Hearts | film prodotto da UPTV

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 2 maggio 2023)ladi un. Con un report di Variety, veniamo a conoscenza che l’ex AEW World Champion prenderà parte ae distribuito da UP TV. La pellicola, in fase di pre-produzione, uscirà in autunno e tratterà, citando testualmente la sinossi, “di alcune ragazze al bivio tra seguire i propri sogni di esibirsi nel mondo della musicao aiutare il padre, ex rock, a gestire il proprio allevamento di cavalli”. L’ex WWE interpreterà proprio Bones, il padre di famiglia e gestore del ranch, e si è detto entusiasta della parte. Ecco le sue parole: “Dopo aver interpretato preti malvagi, capi di un manicomio e leader di sette, ho colto al volo ...