Chirico | “Arbitri | Cuadrado ha ragione” e poi tira in mezzo il Napoli

(Di martedì 2 maggio 2023) Marcelloparla degli errori arbitrai ai danni della Juventus nella contestata partita con il Bologna in Serie A. È incredibile che proprio dalle parti di Torino, sponda Juve, ci si lamenti dell’arbitro. Ancora più incredibile che un giocatore comesi lamenti dell’operato dei direttori di gara. Proprio lui che grazie ad un fallo inesistente riuscì a procurarsi un rigore (contrasto con Perisic e fallo fischiato da Calvarese contro l’Inter) che è stato fondamentale per conquistare la qualificazione Champions League.parlando della sfida tra Juve e Bologna mette di nuovo nel mirino l’arbitro e su calciomercato.com dice: “Andiamo sulle parole di, che centra perfettamente il punto quando parla del Var, con il monitor dell’on field review che ieri al Dall’Ara nel primo tempo non funzionava ...

Marcello Chirico, giornalista di dichiarata fede bianconera, se la prende con gli arbitri nel suo editoriale citando anche il Napoli capolista. Il pareggio contro il Bologna non è andato giù al popolo ...'Però un po' di arrabbiatura anche... Sicuramente a questi livelli, che non funzioni un monitor, perché prima c'era un fallo chiarissimo, rovina tutto il lavoro in campo. Lottiamo per vincere ma così ...