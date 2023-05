(Di martedì 2 maggio 2023) Sessantatré anni a novembre. In tasca la tessera del Partito democratico. Alle spalle due mandati da governatore del Delaware, lo Stato che il presidente statunitense Joe Biden ha rappresentato al Senato per 36 anni prima di diventare vicepresidente con Barack Obama alla Casa Bianca. Da poco più di un annostatunitense presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico di Parigi. Tra la nomina presidenziale e l’insediamento alla rappresentanza nella capitale francese, ha lavorato per alcuni mesi come coordinatore della Casa Bianca per la Operation Allies Refuge, con cui il governo americano ha portato nel Paese alcuni civili afghani a rischio, in particolare interpreti e dipendenti delle ambasciate statunitensi, dopo il ritiro militare dall’Afghanistan tornato in pochi giorni nelle mani dei Talebani.Alan ...

Chi è Jack Markell, il nuovo ambasciatore Usa in Italia Formiche.net

Già governatore del Delaware, Stato in cui il presidente Biden è cresciuto e che ha rappresentato in Senato. Nel 2021 ha lavorato alla Casa Bianca per portare in America gli ex collaboratori afghani.Democratico, ex governatore (il primo ebreo) dello Stato per il quale il presidente è stato senatore quasi 40 anni. Beau Biden voleva correre per succedergli ...