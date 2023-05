Chi è il miglior attaccante della Serie A? La classifica cannonieri e la media gol partite

Leggi su oasport

(Di martedì 2 maggio 2023) Un nome e un cognome: Victor Osimhen. L’più forteA è lui. Non ci sono dubbi. Se in Premier League hanno Erling Haaland ed Harry Kane, nella Liga spagnola Robert Lewandowski e Karim Benzema, e nella Ligue 1 sua maestà Kilian Mbappè, l’Italia si può consolare con il centravanti nigeriano. Uno che quando scende in campo difficilmente finisce la partita senza trovare la via del gol. Ad oggi, in stagione, sono 26 in 33 presenze tra tutte le competizioni. Per unadi quasi un gol a partita (0,79 per l’esattezza), che sale a 0,8 pieno se consideriamo la solaA (21 gol in 26 gare). L’unico che viaggia più forte indovinate chi è? Sì, proprio lui, il norvegese del Manchester City, che ne ha segnati 50 in 44. Ma lui, continuando così, riscriverà i record ...