Chi attacca con più giocatori in Europa?

(Di martedì 2 maggio 2023) Tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ Soccer è lo strumento essenziale per gli analisti, i giornalisti e gli scommettitori professionisti di tutto il mondo. Un elemento da sempre rilevante per valutare l’efficacia offensiva e difensiva di una squadra è quello numerico, ovvero la capacità di portare tanti uomini nell’area avversaria in attacco e tanti uomini nella propria area in difesa. Sembra un aspetto grezzo, elementare, del calcio, ma l’ultima analisi di Statsbomb relativa ai “bodies in the box” (letteralmente i “corpi in area”) ci aiuta ad approfondire il tema con i numeri. A rendere ancora più interessante lo studio è la massiccia presenza di squadre italiane, con Udinese e Roma che spiccano su tutte. D’istinto ci verrebbe da pensare che le squadre con più presenza nelle due aree sono anche quelle che creano occasioni più pericolose, e che ne ...