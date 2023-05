Chelsea | una big di Premier su Kante

A Jordan Pickford, portiere dell'Everton e della nazionale inglese, ieri è bastataborraccia ...30 Nott'm Forest - Brighton 3 - 1 20:45 West Ham - Liverpool 1 - 2 20:45- Brentford 0 - 2 21:...Intervistato dai microfoni di Kicker il tedesco non si è risparmiato e ha accusato ildi ... Poi Thomas Tuchel è stato esonerato e questo ovviamente fa la differenza insquadra come questa. ...scelta netta quindi con il difensore senegalese già accostato in passato alla Juventus e ora in uscita daldopostagione non felicissima.

L'Arsenal sogna in grande: strappare Mount al Chelsea per ... Goal.com

Il calciatore del Chelsea Kai Havertz ha parlato in esclusiva ai microfoni di Kicker. Il fantasista tedesco ha vuotato il sacco sulla stagione negativa.Il tedesco senza freni a Kicker “Quando vinci con un allenatore e poi viene licenziato senza motivo, sono arrivati molti nuovi giocatori durante il mercato invernale” ...