Lanegativa vissuta dalpotrebbe essere un grosso problema anche per la ricerca del nuovo sponsor. L'attuale accordo con Tre , infatti, scade al termine di questa annata e nei piani del ......dal manager Lasso per aiutare l'attaccante Dani Rojas nel momento più delicato della sua, ... insomma, si affianca al racconto di quel che accade alcon l'ingaggio di Enoka, alle ......di euro netti a, circa 3,93 al lordo considerando i benefici del Decreto Crescita). Al momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma l'interesse delle big non manca, soprattutto di...

Chelsea, la stagione negativa è un problema anche per… il nuovo sponsor ItaSportPress

Il difensore: “Mancano sei partite alla fine del campionato e siamo in corsa per l’Europa” Tra le note più positive della stagione dell’Atalanta c’è Giorgio Scalvini. Il difensore è orma un punto sald ...Il centrocampista serbo ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sports Uk, raccontandosi a tutto tondo: ecco cosa ha detto ...