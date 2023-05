Chelsea | Havertz | «É andato tutto storto | Tuchel esonerato senza motivo»

(Di martedì 2 maggio 2023) Le parole di Kaisulla stagione pessima del: «ciò che poteva andare, è» Una stagione da incubo per il. Dal cambio di proprietà, al mercato faraonico che non ha portato risultati in campo ed è sembrato molto casuale e vittima dei capricci di Boehly, fino all’esonero die Potter, niente èper il verso giusto in casa Blues. Di questo ha parlato Kaiin una intervista a Kicker. Di seguito le sue parole. «ciò che poteva andare, è. La stagione era iniziata in modo relativamente regolare: c’è stato un passaggio di proprietà, che è stato un grande ...

Il giocatore delKaiè un fiume in piena. Intervistato dai microfoni di Kicker il tedesco non si è risparmiato e ha accusato ildi non aver saputo gestire nei migliore dei modi diverse ...Kai, fantasista del, ha parlato a Kicker della stagione deludente della sua squadra: 'Annata sfortunata. La stagione era iniziata in modo relativamente regolare. Poi con il passaggio di ...Kaidel, Alexander Isak del Newcastle o anche Roberto Firmino che in estate lascerà il Liverpool alla scadenza del contratto, sono tutti nomi accostati alla casa blanca negli ultimi ...

Chelsea, Havertz accusa: "È andato tutto storto, Tuchel è stato esonerato senza motivo" TUTTO mercato WEB

Arsenal will be looking to keep up the Premier League title pressure on Manchester City tonight as they host Chelsea at the Emirates Stadium.Chelsea have received a fitness boost ahead of facing Arsenal today with Kai Havertz back in the squad.The 23-year-old is back after a short spell out with a minor knee injury and will compete with ...