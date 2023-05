(Di martedì 2 maggio 2023) Ci sono faccende maledettamente sporche e maledettamente intricate sulle quali non avere un’opinione definitiva è non tanto cauto, o opportunistico, ma saggio perché come la metti la metti, trovi sempre un controfattuale che ti porta in fuorigioco. Laè una di queste e se laè l’invasione di un paese a un altro, fra popoli fratelli, che si scannano come solo i fratelli sanno fare, il minimo da osservare è la cautela, l’esitazione dell’umiltà. Putin – siamo d’accordo almeno su questo? – è un dittatore, Zelensky probabilmente non è meglio, è un tipo arrogante e a suo modo irresponsabile, adesse chiede i cento, i mille miliardi per protrarre una situazione senza uscita, dalla quale punta a trarre vantaggi anche personali; basta questo a buttare un popolo nella sua acqua torbida? E il riarmo continuo, a lungo andare, dove porta però? ...

Questioniaddirittura sono approdate come argomento trattato nei programmi televisivi, trovando però sempre un certodella ragazza a risponderci. In una situazione spiacevolestava ...Una condizionemette disagio ee, proprio per questa ragione, una crema anticellulite è l'ideale per contrastare la buccia d'arancia e le riserve adiposetendono ad accumularsi. ...... tra i tantissimi modelli in commercio, avete l'della scelta Se volete puntare su un ... RISPARMIA 200 EURO sull'Apple iPhone 14 Questo vuol direpotrete acquistare uno degli ultimi ...

Che imbarazzo l’ultrafisico Rovelli: sulla guerra tesi da liceale Nicola Porro

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Lunedì pomeriggio Piazza San Giovanni in Laterano a Roma si è popolata di fan provenienti da tutta Italia per l’iconico Concertone del Primo Maggio. Una maratona di 9 ore che è andata in onda anche su ...