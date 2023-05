ChatGRC | Storie di Artificiale Follia

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 2 maggio 2023) Dopo 15 giorni dal lancio dipossiamo trarre qualche risultato che forse ci potrà servire anche per la riapertura di Chat GPT. Il mio voleva essere un esperimento tecnologico, per capire meglio a che punto siamo arrivati con l’AI dando voce ad alcuni pensieri di mio padre tratti dai suoi libri, invece è diventata una sperimentazione sociologica, ci ha permesso di capire che tipo di impatti avrà l’AI sulla società. Iniziamo dall’obiettivo dell’iniziativa: il lancio di SUM#07 a costo (quasi) zero è riuscito perfettamente con migliaia di persone che hanno interagito conche nella conversazione invitava a supportare l’iniziativa e con tutte le testate nazionali ne hanno parlato nel giro di due giorni dal lancio (es. La Stampa, Il Messaggero, La7, La Repubblica, Il Corriere, Rolling Stone) Sono certo che mio padre si sarebbe divertito a ...