(Di martedì 2 maggio 2023) La figlia di Carolina di Monaco, legatissima al designer fin dall'infanzia, non poteva mancare all'evento newyorkese, che quest'anno è stato dedicato al genioa moda. Per lei e i suoi fratelli la sua morte fu «un lutto familiare»

Dimitri Rassam parla per la prima volta diSolitamente molto riservato a confidarsi in pubblico, Rassam si è aperto con l'intervistatrice a proposito dell'influenza di...Il vestito nero Chanel indossato daIl vestito nero Chanel indossato da: come abbinarlo In occasione del 18esimo anniversario della morte di Ranieri di Monaco,ha voluto ...E proprio parlando dei nonni, Camille non ha dimenticato il principe Ranieri III, cui ha reso omaggio assieme alla cuginain occasione della messa che ha ricordato il diciottesimo ...

Charlotte Casiraghi al Met Gala 2023, in ricordo dell'amico Karl Lagerfeld Vanity Fair Italia

La figlia di Carolina di Monaco, legatissima al designer fin dall'infanzia, non poteva mancare all'evento newyorkese, che quest'anno è stato dedicato al genio della moda. Per lei e i suoi fratelli la ...Può darsi che Charlotte di Monaco sia più avvezza agli eventi istituzionali che alle grandiose esibizioni del mondo della moda, ma sul red carpet del Met Gala 2023 – evento cui ha già partecipato tre ...