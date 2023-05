Charles Leclerc che cerca di recuperare le AirPods è il video della settimana

Ecco l'ultimo video pubblicato su Instagram dal pilota della Ferrari...Red Bull, i numeri del dominio Da quandoandò a muro al circuito del Paul Ricard, la Red Bull è diventata una macchina inarrestabile che ha fagocitato il Mondiale 2022 e sta preparando la tavola anche per il 2023, con un ...Ovviamente, ancora non basta per impensierire le Red Bull, ma la pole in qualifica il terzo posto ottenuti dasono segnali positivi per il futuro. C'è comunque ancora moltissimo da ...

Leclerc esasperato per il trattamento ricevuto dopo il GP di Baku: vorrebbe sprofondare Sport Fanpage

Nel corso del weekend del GP dell’Azerbaijan della Formula 1 2023 Charles Leclerc ha rivelato alcuni dettagli riguardo alla rivoluzione ...Il rapporto tra il Circus e il paese a stelle e strisce ha radici profonde, trovando diverse località pronte a ospitare una tappa del calendario. Ecco tutti i circuiti coinvolti, compresi i celebri Wa ...