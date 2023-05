Champions League | Milan-Inter del 10 maggio su Prime Video e anche in chiaro su TV8

(Di martedì 2 maggio 2023)renderà disponibile la trasmissione in diretta della storica semifinale ditrain Italia sia suche sul canale indi Sky Tv8. Definito il programma: il pre-partita diandrà in onda sia sulla piattaforma Amazon che sul canale inTV8 dalle 19.30 in diretta da San Siro. Nello studio a bordocampo, insieme a Giulia Mizzoni, ci saranno Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito.la telecronaca e il post partita disaranno trasmessi insu TV8. La voce sarà quella storica di Sandro Piccinini, mentre il ...

Commenta per primo Dare continuità alla vittoria in rimonta con la Lazio e portare a casa altri punti pesanti per la serratissima corsa. Inter in missione a Verona nel turno infrasettimanale di Serie A (33ª giornata, calcio d'inizio alle 21, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, in ...Antonio Conte e il Tottenham, fine. 'Possiamo annunciare che l'allenatore ha lasciato il Club di comune accordo. Abbiamo ottenuto la qualificazione innella ...I bianconeri di mister Allegri stanno cercando in queste fasi conclusive di arrivare al tanto sospirato piazzamento valido per la prossima. Sarebbe davvero un risultato straordinario ...

La parola UEFA, il logo UEFA e tutti i marchi che si riferiscono a competizioni UEFA, sono marchi registrati e/o copyright della UEFA. Tali marchi non possono essere utilizzati in nessun modo per scop ...I Gunners dominano il derby nel primo tempo e gestiscono nella ripresa: decidono Odegaard (doppietta) e Gabriel Jesus ...