Certificazione SOA | che cos' è e come fare per ottenerla

... il calcolo della soglia dei 516.000 euro in relazione a ciascun contratto di appalto o subappalto (e non più sul valore complessivo) ai fini dellache qualifica l'...26/04/2023 - Per ottenere il superbonus e gli altri bonus edilizi su lavori oltre i 516mila euro, i committenti devono affidare gli interventi soltanto ad imprese in possesso delladisciplinata dall'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici del 2016. Con la Circolare 10 del 20 aprile 2023 l'Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti su questo ...34/2020 (Decreto Rilancio) l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro debba essere affidata a imprese che siano in possesso della, rilasciata dall'ANAC, che ...

Certificazione SOA e bonus edilizi, le regole per i lavori oltre i 516mila euro Edilportale.com

La nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare importante (10/E del 2023) che riguarda l'obbligo di attestazione SOA per le aziende impegnate in lavori ...Per gli interventi edilizi che fruiscono del superbonus e per la cessione o sconto in fattura, la certificazione Soa non è obbligatoria se ...