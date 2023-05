C' era una volta la telecronaca differita | l' incredibile carriera di Nando Martellini

(Di martedì 2 maggio 2023) ", al limite del ricordare", a cura di Cesare Borrometi e Pino Frisoli, è un'antologia di scritti del grande telecronista della Rai. Le prime partite del dopoguerra, i Giri d'Italia, le Olimpiadi in giro per il mondo e il mitico racconto dell'Italia Mundial a Madrid, l'11 luglio 1982 sono solo alcuni degli aneddoti raccontati con la viva voce di

La terra inesploratapopolata da un gruppo di indigeni ostili; tuttavia, il genovese seppe ... allora Dio avrebbe imposto lorotremenda punizione . I ' padroni di casa ' rimasero senza parole ...L'ex premierstato ricoverato lo scorso 5 aprile per curareinfezione polmonare insorta nel quadro dileucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico è atteso per domani. .ha scoperto di avere a carico un Daspo anche se è dal 1991, cioè da quando15enne, che non si ...partita che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della storia (

C’era una volta la funivia: al suo posto una linea express RomaToday

Lo scienziato si è licenziato dopo 10 anni di lavoro a Mountain View: “Voglio poter parlare dei pericoli delle intelligenze artificiali”.Nei primi decenni del Novecento Brandizzo iniziava gradualmente ad abbandonare l’immagine di piccolo borgo rurale e l’economia agricola cominciava a cedere il passo allo sviluppo dell’industria e dell ...