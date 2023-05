C' era una volta Clubhouse

Leggi su panorama

(Di martedì 2 maggio 2023) Un successo travolgente che ha fino per travolgere la stessa. Una scossa improvvisa e inattesa che nei primi mesi del 2021 aveva portato alla ribalta l'app per le chat audio, uno spazio in cui ritrovarsi con appuntamenti di gruppo imperniati sulla voce. Niente immagini né video ma solo l'audio a dettare i tempi in un periodo complesso, quando tutto il mondo era tappato in casa per fronteggiare l'incubo Coronavirus. Tanti ritagli di tempo libero durante la giornata e un imprevisto rimedio per riempirli, questo è stata, con un successo momentaneo legato anche all'esclusività della soluzione, disponibile per diversi mesi solo su iOS (quindi per i possessori di iPhone) e solo su invito. La voglia di essere laddove non sono gli altri ha scatenato un vorticoso passaparola, dominante come sempre su Twitter e molto meno nel mondo reale, ...