Celli | “Lo stadio della Roma | se ne discuterà in Assemblea capitolina giovedì 4 maggio”

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 maggio 2023) “La delibera per l’approvazione dell’interesse pubblico del progetto dellosarà in Aula Giulio Cesare“. Ad annunciarlo la Presidente dell’Svetlanaal termineConferenza dei capigruppo che si è tenuta questa mattina. “Acquisiti i pareri delle commissioni competenti, che hanno potuto valutare tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi, e nel rispetto dei tempi e dei lavori del Consiglio comunale, è stato deciso quindi di calendarizzare la proposta di delibera all’ordine dei lavoriseduta diprossimo. Si tratta di un progetto importante ed ambizioso per la città diche permetterà di procedere ad una ...