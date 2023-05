CDP lancia il Fondo dei Fondi Infrastrutture | 500 milioni per sostenibilità ambientale e sociale

(Di martedì 2 maggio 2023) Al via il FoF, il nuovodeigestito da Cdp Real Asset Sgr, società di gestione immobiliare del Gruppo Cdp, il cui lancio rappresenta l’ampliamento dell’operatività al settore infrastrutturale attuato nell’ambito del Piano Strategico 2022-2024. Ildeiè undiche ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti con finalità ambientali e sociali, in ambiti d’intervento caratterizzati da significativi fabbisogni di risorse finanziare e maggiori potenzialità di sviluppo. I principali settori di riferimento sono la transizione energetica e digitale, l’economia circolare (per esempio, impianti di biometano) e le energie rinnovabili. Come funziona ildei ...

Varato primo investimento da 30mln per efficienza energetica .Real Asset sgr (gia'Investimenti sgr), la societa' di gestione immobiliare controllata dal gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha lanciato un nuovo fondo di fondi per investimenti nelle infrastrutture sostenibili.

Al via "FoF Infrastrutture", ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti con finalità ambientali e sociali. I principali settori di ...Cdp Real Asset, la società di gestione del risparmio di Cassa depositi e pprestiti (70%) con Acri e Abi, lancia il Fondo di fondi per investire in infrastrutture con focus sulla sostenibilità, con un ...