Causa milionaria contro Lagarde per la frase choc sullo spread

(Di martedì 2 maggio 2023) Un investitore di Napoli, Aldo D'Agostino, ha fattoalla Bce, nella persona della presidente Christine, chiedendo al Tribunale dell'Ue di condannarla a risarcirlo per 2,8 milioni di euro, a fronte delle perdite finanziarie da lui subite dopo la«non siamo qui per ridurre gli», pronunciata dalla numero uno di Francoforte in conferenza stampa il 12 marzo 2020. Lo riporta la Gazzetta Ufficiale dell'Ue, consultata dall'Adnkronos. Il ricorrente chiede ai giudici di Lussemburgo di «accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca Centrale Europea, rappresentata dalla presidente Christine: per avere provocato per i titoli finanziari di proprietà di Aldo D'Agostino, denominati Si Ftse.Coperp, un tracollo nel valore di 841.809,34 euro, ...