Castelforte Truffa sulla vendita di due friggitrici ad aria | scatta la denuncia per un 30enne

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 2 maggio 2023)– I Carabinieri della stazione dihannoto per “” un giovanedi Fiumicino, per aver indotto la vittima, un uomo di 57 anni di, mediante fraudolenta inserzione sul sito internet “Bompiano.com”, ad accreditargli, tramite conto corrente “Sisal Mooney”, euro 251 per l’acquisto di dueaddi fatto mai L'articolo Temporeale Quotidiano.