Cassano | Vieri e Adani svelano i possibili innesti in attacco del Milan

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 maggio 2023) Ilsi prepara per il rush finale di stagione, la squadra di Stefano Pioli è in corso per obiettivi importanti in campionato e in Europa. In Serie A è vera e propria bagarre per i tre posti alle spalle del Napoli, sono addirittura sei le squadre in corsa. Il club rossonero è stato protagonista di un grandissimo rendimento anche in Champions League ed è sempre più alta l’attesa per la semifinale di Champions contro l’Inter. La dirigenza rossonera inizia a muoversi anche sul fronte calciomercato con il chiaro obiettivo di piazzare colpi di spessore nel reparto avanzato. E’ infatti molto probabile l’addio con Zlatan Ibrahimovic, incerto il futuro di Origi mentre Giroud ha rinnovato e sarà un punto di riferimento. foto Ansasul mercato delAntonio...