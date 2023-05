Casartigiani | Giaracuni | “Donne artigiane e malattie croniche invalidanti”

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 2 maggio 2023) Nonostante l’imprenditoria femminile pugliese, abbia avuto un notevole impulso nell’ultimo anno di attività (+319 aziende rispetto al 2022, secondo quanto riportato da Nuovo Quotidiano di Puglia), le libere professioniste continuano a far fronte a disagi e problematiche di varia natura. Perciò Rosita, direttrice diTaranto, ha voluto porre l’accento sulle esigenze delle professionisteaffette, in particolare, dacome l’endometriosi. Quest’ultima è una patologia benigna cronica, ossia si tratta di una malattia che presenta sintomi che non si risolvono nel tempo e ne giungono al miglioramento. I sintomi possono essere trattati, mentre la malattia invece non viene definitivamente curata. L’endometriosi è anche una patologia di ...